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ОБЩЕСТВО

На следующей неделе жители Дона увидят звездопад и «кровавую» луну

11:43 Воскресенье, 06.08.2017

Жители Дона смогут стать свидетелями необычного природного явления. Над регионом взойдет «кровавая» луна. Это частичное затмение небесного светила, из-за которого на земле мы увидим только четверть желтого диска. Увидеть луну в рубиновом блеске можно будет в понедельник с полдевятого вчера до 10 часов 30 минут ночи. Кстати, это не все капризы природы. В конце следующей недели нас ждет самый красивый звездопад года.

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