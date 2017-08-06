На следующей неделе жители Дона увидят звездопад и «кровавую» луну
Жители Дона смогут стать свидетелями необычного природного явления. Над регионом взойдет «кровавая» луна. Это частичное затмение небесного светила, из-за которого на земле мы увидим только четверть желтого диска. Увидеть луну в рубиновом блеске можно будет в понедельник с полдевятого вчера до 10 часов 30 минут ночи. Кстати, это не все капризы природы. В конце следующей недели нас ждет самый красивый звездопад года.
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