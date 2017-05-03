На строительство Ворошиловского моста выделили 500 миллионов рублей
На завершение строительства Ворошиловского моста из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей. Полностью завершить реконструкцию путепровода планируют в сентябре этого года, к празднованию 80-летия Ростовской области. Вместо двухполосного моста Ростов получит шестиполосную переправу с панорамными лифтами для маломобильных групп граждан.
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