На строительство Ворошиловского моста выделили 500 миллионов рублей

На завершение строительства Ворошиловского моста из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей. Полностью завершить реконструкцию путепровода планируют в сентябре этого года, к празднованию 80-летия Ростовской области. Вместо двухполосного моста Ростов получит шестиполосную переправу с панорамными лифтами для маломобильных групп граждан.