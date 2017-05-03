На Театральной площади Ростова началась репетиция Парада Победы
На Театральной площади Ростова-на-Дону началась репетиция Парада Победы. Сейчас в центре Донской столицы уже выстроились колонны военнослужащих, слышен гул и рокот военной техники. Движение транспорта по улице Советской и Театральной площади будет ограничено до полуночи.
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