На территории Ростова выявили незаконные сбросы сточных вод в Темерник

Темерник проверили на предмет несанкционированных сбросов. Экологический десант сотрудников Минприроды высадился на побережье реки в пределах Ростова. Инспекторы обследовали несколько километров водной артерии.

Детальный отчет буквально за каждый метр береговой зоны Темерника. Меньше, чем за день, шесть групп специалистов прошли и исследовали 24 километра вдоль реки по донской столице. Масштабный рейд нацелен на выявление незаконных свалок, неочищенных ливневок и несанкционированных сбросов сточных вод. Одно из значительных нарушений нашли на Вавилова.

«Данный дождеприемник полон сточной воды. Сброс в реку осуществляется приблизительно метров 200. Рядом люк хозяйственно-бытовых сточных вод. Открыть его не представляется возможным, он заварен. Напротив дороги дождеприемник пустой. Можно предположить, что врезка осуществлена вот на этом участке», — говорит ведущий специалист отдела контроля управления регионального государственного экологического надзора Елена Кочетова.

В сухую погоду в трубе жидкости быть не должно, тем более с характерным неприятным запахом. Аналогичный незаконный слив отходов обнаружили и в дачном поселке «Импульс». Экологи утверждают — этот, казалось бы, самый обычный шланг — на самом деле наносит серьезный вред и без того загрязненному здесь Темернику. Всего по итогам рейда в Ростове серьезного вмешательства требуют четыре незаконных сброса. После того, как специалисты возьмут пробы воды и установят собственников, нарушителей ждет штраф.

«Законодательством предусмотрена административная ответственность за сброс неочищенных сточных вод. Для юридических лиц сумма штрафа за сброс составляет 30-40 тысяч рублей, для граждан до двух», — говорит начальник Управления регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Елена Анпилогова.

Таким же образом предстоит изучить Темерник в Аксайском и Мясниковском районах. После расчистки начнется следующий этап — промывка реки. Специалисты рассчитывают, что совместными усилиями водоем удастся привести в порядок через несколько лет. Главное, чтобы после ликвидации очагов загрязнения не появлялись новые.