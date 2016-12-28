На трассе ‘Ростов-Таганрог’ произошло массовое ДТП

Возможно, погода стала причиной аварии, которая несколько часов назад произошла на трассе «Ростов-Таганрог». Видео с места ДТП с участием большого количества машин, пользователи соцсетей выложили в Интернет. Как «Вестям» сообщили в Главном управлении МВД области, столкнулось сразу пять автомобилей.

Легковые «ВАЗ 2111″ и «Приора», по предварительным данным, в них въехали две грузовые «ГАЗели» и «Фотон». Все машины получили механические повреждения. Жертв и пострадавших нет. Есть основания полагать, что столкновение спровоцировал водитель «Фотона» — он, скорее всего не выдержав безопасную дистанцию, наехал на «ГАЗель».