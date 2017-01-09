На улицы Ростова и Азова вышли дружинники

Улицы Ростова и Азова будут патрулировать добровольцы. Теперь вместе с полицейскими за порядком будут следить представители народных и казачьих дружин. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, правоохранители уже провели инструктаж дружинников. Участников караула призвали быть вежливыми в общении с гражданами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на правонарушения.