На улицы Ростова и Азова вышли дружинники
Улицы Ростова и Азова будут патрулировать добровольцы. Теперь вместе с полицейскими за порядком будут следить представители народных и казачьих дружин. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, правоохранители уже провели инструктаж дружинников. Участников караула призвали быть вежливыми в общении с гражданами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на правонарушения.
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Интересно, какими полномочиями они наделены.
Если, как дружинники были и в советское время, то можно смело их слать, куда подальше. А если полезут с физической силой — так можно и из травмата им зарядить — всё будет правомерно. ибо согласно действующему российскому Законодательству, задержать гражданина и применять физическую силу может только сотрудник государственных органов — МВД, ФСБ, ССП, ГИБДД. Остальные идут мимо.