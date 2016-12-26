На Верхнем Темернике в Ростове искали нелегальных мигрантов

Сегодня в Ростове бойцами ОМОНа был оцеплен крупный вещевой рынок в районе Верхний Темерник. Сотрудники управления Росгвардии и правоохранительных органов проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как рассказали очевидцы, торговля временно была приостановлена. Представители силовых ведомств проверяли документы у продавцов, большинство из которых выходцы из Средней и Восточной Азии.

«Сотрудники управления Рогвардии по Ростовской области принимали участие в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов и направленных на выявление фактов нарушения миграционного законодательства», — рассказал сотрудник пресс-службы управления Росгвардии по Ростовской области Николай Морячков.