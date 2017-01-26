На время реконструкции Южного подъезда к Ростову построят объездную дорогу
Под Ростовом-на-Дону началась масштабная стройка. ФКУ Упрдор «Азов» продолжает работы по реализации первого этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону.
Согласно проекту, после реконструкции автодорога и транспортные развязки получат пропускную способность в 120 тысяч машин. Трасса будет иметь 6-8 полос движения.
Чтобы обеспечить непрерывность транспортного потока в период реконструкции, построят объездную дорогу, которая будет огибать все стройплощадки, а также обеспечит подвоз строительных материалов к объекту.
Дорога будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Съезд в сторону Ростова организуют в направлении проспекта Ворошиловского, а выезд из города – со стороны моста в створе улицы Сиверса (движение будет ограничено только для большегрузов). Запустить объездную дорогу планируют в начале марта, она будет функционировать до декабря 2017 года.
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