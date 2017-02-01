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ОБЩЕСТВО

На Всероссийский студенческий марафон отправилась донская делегация

10:18 Среда, 01.02.2017

Донская делегация будет одной из самых многочисленных на Всероссийском студенческом марафоне. Об этом радио «Дон-ТР» сообщили в штабе мероприятия. Сегодня молодежный фестиваль стартует в Туапсинском районе Краснодарского края. Он соберет около 500 студентов из разных уголков страны. На форум отправились и представители Ростовской области. Это учащиеся двух крупнейших вузов региона — ЮФУ и ДГТУ. Отметим, Всероссийский студенческий марафон — это творческие, спортивные программы, мастер-классы и встречи с известными людьми.

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