На выходных в донском регионе резко испортится погода



Ухудшение погоды прогнозируют на Дону. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. Под влиянием циклона и атмосферных фронтов с запада в выходные в Ростовскую область придут снег, мокрый снег, по югу с дождём. На дорогах возможны заносы. Видимость сократится до 500 метров. На участках магистралей М-4 «Дон» и М-21 будут дежурить пять мобильных пунктов обогрева.

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.