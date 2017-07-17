На юг Ростовской области обрушился ливень

На донскую столицу обрушился ливень. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь в Ростове дожен прекратиться в 15 часов. Потом он уйдет на юг. Также непогода сейчас наблюдается в Самарском, Кулешовске, Батайске, Азове, Таганроге, Сальске и Пролетарске.

Добавим, в управлении ГО и ЧС сообщили, что неблагоприятная погода может продержаться до утра 18 июля. В связи с этим жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность. Кроме того, обильные осадки могут привести к подтоплению улиц.