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ОБЩЕСТВО

На юг Ростовской области обрушился ливень

13:35 Понедельник, 17.07.2017

На донскую столицу обрушился ливень. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь в Ростове дожен прекратиться в 15 часов. Потом он уйдет на юг. Также непогода сейчас наблюдается в Самарском, Кулешовске, Батайске, Азове, Таганроге, Сальске и Пролетарске.

Добавим, в управлении ГО и ЧС сообщили, что неблагоприятная погода может продержаться до утра 18 июля. В связи с этим жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность. Кроме того, обильные осадки могут привести к подтоплению улиц.

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