На юг Ростовской области обрушился ливень
На донскую столицу обрушился ливень. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь в Ростове дожен прекратиться в 15 часов. Потом он уйдет на юг. Также непогода сейчас наблюдается в Самарском, Кулешовске, Батайске, Азове, Таганроге, Сальске и Пролетарске.
Добавим, в управлении ГО и ЧС сообщили, что неблагоприятная погода может продержаться до утра 18 июля. В связи с этим жителей Дона просят проявлять внимательность и осторожность. Кроме того, обильные осадки могут привести к подтоплению улиц.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.