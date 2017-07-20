На закате Ростов накрыло полноразмерной радугой
Настоящее цветопредставление наблюдали сегодня вечером жители Ростова. Но центральное место в буйстве красок на небе заняла полноразмерная четкая радуга. Разноцветное коромысло раскинулось в восточной части неба. Стоит отметить, что последнее время жителей южной столицы природа балует невероятно красочными закатами.
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