На закате Ростов накрыло полноразмерной радугой

Настоящее цветопредставление наблюдали сегодня вечером жители Ростова. Но центральное место в буйстве красок на небе заняла полноразмерная четкая радуга. Разноцветное коромысло раскинулось в восточной части неба. Стоит отметить, что последнее время жителей южной столицы природа балует невероятно красочными закатами.