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ОБЩЕСТВО

На закате Ростов накрыло полноразмерной радугой

20:00 Четверг, 20.07.2017

Настоящее цветопредставление наблюдали сегодня вечером жители Ростова. Но центральное место в буйстве красок на небе заняла полноразмерная четкая радуга. Разноцветное коромысло раскинулось в восточной части неба. Стоит отметить, что последнее время жителей южной столицы природа балует невероятно красочными закатами.

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