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ОБЩЕСТВО

На Зеленом острове юные ростовчане провели «Зарядку со стражем порядка»

12:39 Четверг, 10.08.2017

Массовую зарядку провели в Ростове на Зелёном острове. Так донские полицейские поддержали Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка». Упражнения и приёмы самообороны детям из лагеря «Локомотив» показывали сотрудники патрульно-постовой службы Александр Зосимов и Айдамир Шевоцуков — серебряный призёр Чемпионата России по дзюдо. Ребята увидели и показательные выступления кинологов из городского управления МВД. Необычная зарядка, в которой участвовало более ста человек, прошла в преддверии Дня физкультурника — он отмечается 12 августа.

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На Зеленом острове юные ростовчане провели «Зарядку со стражем порядка»

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