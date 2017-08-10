На Зеленом острове юные ростовчане провели «Зарядку со стражем порядка»

Массовую зарядку провели в Ростове на Зелёном острове. Так донские полицейские поддержали Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка». Упражнения и приёмы самообороны детям из лагеря «Локомотив» показывали сотрудники патрульно-постовой службы Александр Зосимов и Айдамир Шевоцуков — серебряный призёр Чемпионата России по дзюдо. Ребята увидели и показательные выступления кинологов из городского управления МВД. Необычная зарядка, в которой участвовало более ста человек, прошла в преддверии Дня физкультурника — он отмечается 12 августа.