На Змиевской балке установят стелу с именами жертв Холокоста

На Змиевской балке будет установлена стела с именами четырех тысяч жертв Холокоста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Российского еврейского конгресса Юрия Каннера. Планируется, что монумент будет открыт в августе в рамках 75-летней годовщины массовых расстрелов евреев.

«Сегодня один из крупнейших проектов – это Змиевская балка в Ростове, крупнейшее в России захоронение жертв Холокоста. И мы сегодня находимся в пути к тому, чтобы «выбить» около четырех тысяч имен убитых. Мы уже договорились с властями, делаем проектную документацию, чтобы «выбить» эти имена», — цитирует информагентство Каннера.

Идея установить стелу в Ростове связана с проектом Российского еврейского конгресса по увековечиванию памяти жертв Холокоста «Вернуть достоинство». Проект существует с 2009 года. За это время в России на местах массовых расстрелов евреев были установлены десятки монументов. В прошлом году было открыто 15 таких памятников.