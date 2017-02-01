Лента новостей

ОБЩЕСТВО

На Змиевской балке установят стелу с именами жертв Холокоста

15:39 Среда, 01.02.2017

На Змиевской балке будет установлена стела с именами четырех тысяч жертв Холокоста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Российского еврейского конгресса Юрия Каннера. Планируется, что монумент будет открыт в августе в рамках 75-летней годовщины массовых расстрелов евреев.
«Сегодня один из крупнейших проектов – это Змиевская балка в Ростове, крупнейшее в России захоронение жертв Холокоста. И мы сегодня находимся в пути к тому, чтобы «выбить» около четырех тысяч имен убитых. Мы уже договорились с властями, делаем проектную документацию, чтобы «выбить» эти имена», — цитирует информагентство Каннера.
Идея установить стелу в Ростове связана с проектом Российского еврейского конгресса по увековечиванию памяти жертв Холокоста «Вернуть достоинство». Проект существует с 2009 года. За это время в России на местах массовых расстрелов евреев были установлены десятки монументов. В прошлом году было открыто 15 таких памятников.

Еще темы рубрики

01 февраля 2017
Житель Сочи ограбил ростовские аптеки и магазин на 83 тысячи рублей
01 февраля 2017
Ростовская администрация обещает высадить в центре еще больше деревьев
01 февраля 2017
Студентов профучреждений Дона приглашают к участию в конкурсе ‘Сделали сами’
01 февраля 2017
В Батайске предприятие ‘Резметкон’ сократит 190 работников

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.