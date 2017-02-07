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ОБЩЕСТВО

Начальником управления по противодействию коррупции на Дону стал Сергей Сериков

14:01 Вторник, 07.02.2017

Сергей Сериков назначен на должность начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. Соответствующий указ глава региона подписал сегодня, 7 февраля.

Ранее Сергей Борисович занимал пост начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В МВД трудится с 1986 года. С этого времени и по 2014 год работал на различных должностях ведомства Ростовской области. С 2011 по 2014 годы он возглавлял управление на транспорте МВД России по СКФО. Является генерал-майором полиции, имеет госнаграды.

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