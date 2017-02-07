Начальником управления по противодействию коррупции на Дону стал Сергей Сериков

Сергей Сериков назначен на должность начальника управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. Соответствующий указ глава региона подписал сегодня, 7 февраля.

Ранее Сергей Борисович занимал пост начальника управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В МВД трудится с 1986 года. С этого времени и по 2014 год работал на различных должностях ведомства Ростовской области. С 2011 по 2014 годы он возглавлял управление на транспорте МВД России по СКФО. Является генерал-майором полиции, имеет госнаграды.