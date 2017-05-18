Народная вахта памяти: история жителей Пролетарского района

За могилой летчика в хуторе Харьковский местная жительница Валентина Кулеш ухаживает много десятилетий. Сама потерявшая в войне отца, она считает это делом своей совести. И местную администрацию, которая, к слову сказать, всегда идет навстречу, к работе подвигает.

«Там надо подкрасить, там полопалось. Но никто не обижается за то, что командую администрацией», — признается Валентина Кулеш.

Историю о разбившемся в ее родном хуторе летчике она узнала когда была еще совсем юной: «Когда перешла замуж в Черниговский, узнала — у нас тут разбили самолет. И летчик там. Но фамилия есть, нашли. Ну и начала я разыскивать, нашла»

Разыскивали вместе с подругой, Тамарой Болдыревой. Оказалось, летчик — Николай Дмитриевич Гущин из Воронежской области, 23 года, погиб во время разведывательного полета в дни немецкой оккупации.

Вот, что рассказала Тамара Болдырева: «Он над этими хуторам кружил, но они так замаскировали все свои зенитки! Когда он пониже опустился, поближе подлетел, не заметил их, и они выстрелили и сбили. Самолет не загорелся, он погиб сразу»

Поисковики-любители Тамара Болдырева и Валентина Кулеш отыскали семью летчика. Сестра Николая Дмириевича приезжала в Харьковский 3 раза. А когда не могла, просила 19 декабря, в день рождения героя, печь блины, — очень любил летчик это лакомство.

Буденновское сельское поселение объединяет несколько хуторов, которые и сами в 42-м и 43-м пережили драматические месяцы. В соседнем с Харьковским хуторе — Наумовском — практически в каждой семье своя героическая история. А между хуторами 1-м и 2-м Харьковским, на возвышенности сгорел советский Т-34. Немецкое орудие прямой наводкой попало в боеукладку. Из экипажа не выжил никто. Командир, лейтенант 27-го танкового полка Сергея Матвиевского, уроженец Ворошиловграда, стал местным героем. В его честь названа школьная дружина.

«Мы знаем, что он был отзывчивым, добрым молодым человеком, простым тружеником», говорит бывший директор местной школы Иван Гнидин

Вообще же на территории Наумовки, Харьковских, Черниговского — только известных больше 40 человек погибших. И их продолжают находить.

Председатель поисковой организации «Южный рубеж» Роман Сизякин рассказывает, солдаты умирали от пуль и осколков, когда советский фронт отступал. Хоронить многих не успевали: «Бой был между хуторами, а часть видно взвод отступил ближе к хутору Сталинградский и их там разбили. Мы где-то в 100 метрах от кладбища обнаружили останки 11 воинов 156-й стрелковой дивизии»

Роман Сизякин уверен, что еще не раз придется приехать с вахтами и в Наумовку и в Харьковский, а еще в десятки и десятки других больших и малых населенных пунктов.