Народные картографы помогают ростовчанам не попасть в тупик

Зачастую навигаторы приводят водителей в тупик, люди вынуждены искать пути объезда. Местные жители одной из таких проблемных точек Ростова рассказали о блуждающих в поисках верного пути таксистах народному картографу. Он вносит необходимые изменения в электронные карты.

Знакомая многим ситуация: была дорога двусторонняя, а стала односторонней, заработал новый светофор, или на маршруте появился шлагбаум — привычные виртуальные карты часто не успевают оперативно отражать все изменения на пути. Особенно когда дело касается жилых дворов.

В день студент Артём Зайцев проходит до 10 километров, фотографируя всё, что на первый взгляд кажется совсем не интересным — светофоры, дороги в скверах и заборы. Артём — народный картограф. Опираясь на снимки местности, он наполняет карту Яндекса новыми элементами.

Народный картограф — это не работа, за нее не платят. Скорее это хобби. За 6 лет «рисования» на карте Ростова, Артём внёс в нее больше 30 тысяч новых правок и элементов, облегчив прогулки и проезды пользователям.

Не уточненных маршрутов в городе сотни. К примеру, улица Бабушкина вроде бы сквозная и ведёт к телецентру. Но на деле оказывается, что перекрыта. Мы решили тоже попытаться скорректировать этот проезд. Зашли на народную карту и поставили в этом месте забор. В ближайшее время точность этой правки проверят модераторы сайта. О том, как работают эти фильтры, и что любят рисовать волонтёры, рассказали сотрудники Яндекса.

«Охотно рисуют здания, многоэтажки, дома в частном секторе рисуют поменьше. Часть объектов хорошо видно на спутниковых снимках и зрительное подтверждение не заставляет себя ждать. Во-вторых, часть объектов мы можем проверить по панорамам», — говорит руководитель группы геоинформационного контента Яндекса Николай Калашников.

Карта города как живой организм постоянно меняется. Вот, к примеру, на улице Станиславского появилось новое здание, которое еще не обозначено. В карте отразили только ее масштабную реконструкцию.

«Города меняются очень быстро. Народному картографу необходимо отражать все эти изменения. Мне это приносит какое-то удовлетворение, я понимаю, что я как-то помог людям», — говорит народный картограф Артём Зайцев.

По информации Яндекса, за 6 месяцев прошлого года донские пользователи проекта «Народный картограф» нанесли на интерактивную карту более 300 километров заборов рядом с жилыми домами. И это только меньшая часть той помощи, которую они оказывают пользователям Яндекса.