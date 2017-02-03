Лента новостей

ОБЩЕСТВО

‘Народный фронт’ оценит состояние одной из шахтинских школ

10:10 Пятница, 03.02.2017

Одну из школ в городе Шахте ждет проверка. В ней учится около 600 человек. Активисты «Общероссийского народного фронта» оценят состояние здания. Учебное заведение признано аварийным.

Восстановить его должны были несколько лет назад по программе ГУРШа — Государственного учреждения реорганизации и ликвидации шахт. Однако до сих пор ситуация не изменилась.

По данным регионального министерства образования, за последние три года на Дону привели в порядок 33 образовательных учреждения. Сейчас в Ростовской области в капремонте или реконструкции нуждается менее 10-ти процентов учебных заведений.

Еще темы рубрики

03 февраля 2017
‘Народный фронт’ оценит состояние одной из шахтинских школ
03 февраля 2017
Директор ростовского онкоинститута получил премию правительства России
03 февраля 2017
Приказом президента уволен начальник Северо-Кавказского центра МЧС
03 февраля 2017
О главных событиях ЮФО за неделю расскажет тележурнал ‘ВЕСТИ. Юг’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.