‘Народный фронт’ оценит состояние одной из шахтинских школ

Одну из школ в городе Шахте ждет проверка. В ней учится около 600 человек. Активисты «Общероссийского народного фронта» оценят состояние здания. Учебное заведение признано аварийным.

Восстановить его должны были несколько лет назад по программе ГУРШа — Государственного учреждения реорганизации и ликвидации шахт. Однако до сих пор ситуация не изменилась.

По данным регионального министерства образования, за последние три года на Дону привели в порядок 33 образовательных учреждения. Сейчас в Ростовской области в капремонте или реконструкции нуждается менее 10-ти процентов учебных заведений.