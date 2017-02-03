‘Народный фронт’ оценит состояние одной из шахтинских школ
Одну из школ в городе Шахте ждет проверка. В ней учится около 600 человек. Активисты «Общероссийского народного фронта» оценят состояние здания. Учебное заведение признано аварийным.
Восстановить его должны были несколько лет назад по программе ГУРШа — Государственного учреждения реорганизации и ликвидации шахт. Однако до сих пор ситуация не изменилась.
По данным регионального министерства образования, за последние три года на Дону привели в порядок 33 образовательных учреждения. Сейчас в Ростовской области в капремонте или реконструкции нуждается менее 10-ти процентов учебных заведений.
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