«Народный фронт»: стерилизация поможет сократить численность бездомных животных
Активисты «Общероссийского народного фронта» задались вопросом регулирования численности безнадзорных животных в Ростовской области. Сегодня на базе регионального штаба организации прошло заседание экспертной площадки с участием зоозащитников и представителей органов власти.
В ходе мониторинга активисты ОНФ выяснили, что в большинстве донских муниципалитетов животных отлавливают и утилизуют, тогда как единственно верным методом регулирования численности бездомных собак и кошек эксперты считают массовую стерелизацию. Это же подтверждает и опыт других регионов. Меры, призванные решить проблему, активисты надеются выработать уже к началу сентября.
«Помимо гуманного отношения к животным, те расходы бюджета, которые есть, должны быть эффективны. У нас, к сожалению, есть большие пробелы, и не всегда органы власти понимают, что возможны альтернативные методы регулирования численности животных», — член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Алексей Мирошниченко.
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