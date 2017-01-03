Наружные стены ‘Ростов-Арены’ готовы на 85 процентов

Несмотря на новогодние каникулы, строительные работы на главном ростовском стадионе к ЧМ-18 продолжаются. В первые дни нового года на 85 процентов завершена кладка наружных стен и перегородок. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Помимо наружных работ, на «Ростов-Арене» уже близится к завершению устройство лестничных железобетонных маршей, на 90 процентов готова кладка перегородок из кирпича. На 68 процентов завершена установка сборных элементов настила трибун.

Все активно штукатурят, проводят и монтируют и электропроводку, проводят канализацию и водо- и теплоснабжение. Монтаж каркаса кровли закончили, теперь укладывают полимерное кровельное покрытие. И это далеко не весь перечень непрекращающихся работ. В управлении информационной политики правительства Ростовской области напомнили, что окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.