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ОБЩЕСТВО

Научно-конструкторское бюро ‘Миус’ отмечает день рождения

12:54 Вторник, 07.02.2017

В Таганроге день рождения отмечает научно-конструкторское бюро моделирующих и управляющих систем. Его специалисты выполняют заказы для космической отрасли и оборонной промышленности. Напомним, НКБ «Миус» было основано в 1969 году на базе Таганрогского радиотехнического института. Сейчас учёные разрабатывают сложнейшие автоматизированные системы, а также участвуют в международном проекте по созданию систем имитации работы солнечных батарей в условиях космоса.

«Вновь стали вопросы о том, что необходимы именно российские системы, российские приборы. Необходимо решать проблемы создания приборов на отечественной элементарной базе. Сейчас деятельность КБ вновь возрождается. И статус инженера сейчас вновь на высоком уровне», — говорит директор НКБ «Миус» ЮФУ Олег Спиридонов.

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