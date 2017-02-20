Названы соперники ГК ‘Ростов-Дона’ на ‘финале четырех’

Уверенная победа над аутсайдером чемпионата. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде обыграл команду «Уфа-Алиса» со счетом 38:14. Лучшим бомбардиром игры стала Анна Вяхирева, забросившая восемь мячей. Сегодня также стали известны соперники нашего клуба в заключительной стадии розыгрыша кубка страны. В «финале четырех» ростовчанкам будут противостоять «Кубань», «Астраханочка» и «Звезда».