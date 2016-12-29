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ОБЩЕСТВО

Неблагоприятные погодные условия повлияли на работу аэропорта Ростова

21:12 Четверг, 29.12.2016

Погодные условия внесли коррективы в сегодняшнее расписание ростовской аэрогавани. Из-за сильного тумана были задержаны десятки самолетов. Днём только два лайнера смогли приземлиться, некоторые были отправлены на запасные аэродромы, остальные ждали, когда видимость позволит продолжить работу.

«Рейс задержан. Причина — метеоусловия». Эту надпись пассажиры ростовского аэропорта читали сегодня снова и снова. Задерживались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси. Десятки пассажиров с надеждой смотрели в небо. Кто-то опоздал на стыковки и теперь рискует встречать Новый год не там, где планировал.

Видимость — меньше 200 метров. Практически весь день аэропорт Ростова работал по фактической погоде. Это значит, решение о взлёте и посадке принимает командир экипажа.

Данные сервиса Flightradar. Хорошо видно, что рейс из Шереметьево 1158 делает шесть кругов над Ростовом, а потом все-таки уходит в Краснодар. Туда же отправился самолёт «Уральских авиалиний» из Домодедово. А пассажирам из Салоников и Санкт-Петербурга вместо Ростова пришлось приземлиться в Сочи.

«Пассажиров, которые из Шереметьево летели и сели в Краснодаре, доставляют в Ростов наземным видом транспорта. Соответственно, когда туман рассеется, авиакомпания пришлёт более вместительный борт, чтобы забрать тех пассажиров, которые должны были вылететь утренними рейсами», — поясняет директор по стратегическим коммуникациям ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ольга Ладейщикова.

Ближе к вечеру туман рассеялся. Самолёты стали выпускать. Однако прогноз для авиапутешественников остается неутешительным — региональный Гидрометцентр предупреждает, что до конца недели — в пятницу, субботу и воскресенье — в Ростове снова ожидают туман.

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