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ОБЩЕСТВО

Недалеко от донского хутора нашли снаряд времен Великой Отечественной

10:30 Вторник, 24.01.2017

Утро понедельника началось для жителей хутора Большая Таловая Зерноградского района с ошеломляющей новости — в полутора километрах от населенного пункта обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС по Ростовской области, место обнаружения опасной находки оцепили и выставили охрану из участников добровольной казачьей дружиной. ОРВК подготовил и отправил заявку на уничтожение.

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