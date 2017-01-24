Недалеко от донского хутора нашли снаряд времен Великой Отечественной

Утро понедельника началось для жителей хутора Большая Таловая Зерноградского района с ошеломляющей новости — в полутора километрах от населенного пункта обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС по Ростовской области, место обнаружения опасной находки оцепили и выставили охрану из участников добровольной казачьей дружиной. ОРВК подготовил и отправил заявку на уничтожение.