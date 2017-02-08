Некоторые улицы Ростова пару дней будут без света

Из-за проведения ремонтных работ на электросетях некоторые улицы южной столицы 9 и 10 февраля останутся без света. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на ростовские электросети.

Так, 9 февраля с 9 дo 17 часов электричества не будет на ул. Коммунаров (30-40, 31-37); ул. Вяземская (46-50); пер. Контактный (43-71); пер. Турбинный (2-60); пер. Быстрый (1-9, 2-12); пер. Новороссийский (13-35).

А 10 февраля в это же время — с 9 дo 17 часов — свет отключат по ул. Новая (1-27, 2-10); просп. Шолохова (45-85), пер. Бакинский (1-5, 2-6); ул. Мира, 8.