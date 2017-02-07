Ненастье на Дону: ожидают 30-градусный мороз и снежные заносы
Ближайшей ночью в Ростовской области еще больше похолодает — до 30 мороза. Такой прогноз делают в региональном гидрометцентре. По данным синоптиков, самая низкая температура ожидается в северных районах. Также до завтрашнего утра будет идти снег. Спасатели предупреждают — на дорогах возможна плохая видимость, гололедица и снежные заносы. Водителей и пешеходов просят быть осторожными.
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