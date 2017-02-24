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ОБЩЕСТВО

Непогода не помешала праздничному забегу на ростовской набережной

20:04 Четверг, 23.02.2017

В Ростове состоялся традиционный «Офицерский марафон». Это уже третий забег, который проводят в южной столице в честь Дня защитника Отечества. До этого он проводился на гребном канале «Дон», но в связи с масштабной реконструкцией канала, мероприятие в этот раз перенесли.

В забеге приняли участие более 150 бегунов — они преодолели дистанции в 10 и 42 километра. Напомним, в прошлом году соревновалось около 200 человек. Но в этот раз некоторые просто не пришли из-за сильного ветра и дождя.

Организатором соревнований стал клуб любителей бега «Ростов Дон Бегущий», а управление по физической культуре и спорту города поддержало спортсменов. Результаты забега будут известны позже, уточнили организаторы.

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