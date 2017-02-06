Непогода повлияла на проходимость ростовских дорог

Начало рабочей недели в донском регионе усложнила погода. Постоянно меняющиеся осадки и температура около нуля вызвали утренние заторы. Онлайн-карты донской столицы окрасились в красный цвет. Но после часа пик ситуация стала стабилизироваться.

Сейчас в Ростове продолжаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Но чуть севернее от донской столицы — в районе Новочеркасска — с утра шел достаточно обильный снегопад. Погода сказалась на состоянии дорог. Снег, превращающийся в кашу, затрудняет движение машин. В самом Ростове осадки пока не сильно влияют на дорожное движение. Но лужи и мокрый снежный дождь, конечно, сказываются на формировании заторов. Но ситуация не критична. На 12 часов дня сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах примерно в 5 баллов.

По прогнозу синоптиков, уже к вечеру ожидается значительное понижение температуры. Это значит, что с большой вероятностью мокрые осадки превратятся в снег, а вода на дорогах — в лед. К вечеру ожидают до минус семи градусов! Ночью мороз станет еще крепче — около минус 10 градусов. Всю предстоящую неделю прогнозируется понижение температуры до минус 15 градусов, а в некоторых районах еще ниже.