Несоблюдение техники безопасности около энергообъектов опасно для жизни

Игры подростков возле энергообъектов приводят к трагическим ситуациям, порой со смертельным исходом. Об этом не перестают напоминать энергетики, но шалости школьников продолжаются, поэтому список трагедий пополняется.

Сгореть заживо ради эффектного кадра. Видимо, такую цену готовы заплатить эти любители линий электропередач. Свои зажигательные творения они выкладывают в Интернет. И если в других регионах страны такие экстремалы встречаются часто, то донские энергетики впервые столкнулись с ними в прошлом году в районе хутора Зеленая Роща.

«В октябре 2016 года были случаи наброса проволоки на линии электропередач. Из-за наброса проволоки происходит короткое замыкание. Ток такой величины, что человек просто моментально сгорает. Внутренние органы в основном повреждаются», — рассказывает инженер по охране труда ПАО ФСК ЕЭС Ростовское ПМЭС Николай Попов.

Еще одна проблема энергетиков — воровство.

«Мы находимся возле линии 500 киловольт шахты «Ростовская», которая обеспечивает электроэнергией Ростов, Таганрог. Вот с этой линии электропередач в 2016 году воровали, срезали оттяжки, что привело к падению опоры», — говорит мастер группы эксплуатации высоковольтных линий электропередачи филиала ПАО ФСК ЕЭС Ростовское ПМЭС Дмитрий Лукьянов.

По словам специалистов, такие действия могут повлечь даже уголовную ответственность. Энергетики настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности и в случае повреждений электросети обращаться по номеру «112″.