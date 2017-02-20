Нестандартную черную комедию представил в Ростове Новошахтинский драмтеатр

Сегодня в донской столице прошел большой театральный день. С утра в театре имени Максима Горького шли постановки Новошахтинского драматического театра. В эти минуты продвинутые театралы смотрят еще один спектакль прославленного коллектива.

Новошахтинский театр драмы в этом году празднует свое 20-летие. Прямо сейчас в самом разгаре главные минуты спектакля — на сцене развязка. Чем закончится постановка — главный вопрос, который волнует абсолютно всех зрителей.

Спектакль начался ровно в 19 часов. Постановка под названием «Цианистый калий… с молоком или без?» — это фарс в двух действиях, который полон черного юмора и игры на грани фола. Постановку можно назвать как минимум нестандартной. Жанр — очень страшная комедия. Любители театра отмечают, что такого на Дону еще не было.

События разворачиваются в типичном доме с привидениями. Ради внушительного наследства одна испанская семейка злодеев готова на все, даже отравить собственного дедушку, который дожил до 92 лет. Однако порочность героев толкает их на необдуманные поступки, и чем ближе к развязке, тем проще им запутаться в паутине собственных интриг. Это спектакль испанского драматурга Хуана Хосе Алонсо Мильяна, постановка — Игоря Черкашина.

«Мне кажется что актеры очень стараются, молодцы. Им это интересно, а это самое главное из того, что должно быть в театре», — отмечает зритель.

«Считаю, что этот театр незаслуженно мало знают в области», — говорит посетительница спектакля.

«Очень интересный спектакль, нам очень нравится», — признается девушка.

В анонсе зрителей предупреждали: испанские страсти и тонкий колоритный юмор заставят смеяться до слез или даже плакать от смеха. Черная комедия по-настоящему черна, но тем она и привлекательна для многих.