Невероятно женственная байкерша разъезжает по дорогам Ростова



На ростовских дорогах была замечена невероятно женственная байкерша. Девушка с длинной косой ехала на серьезном мотоцикле в красном миниатюрном платье и в сапожках на каблуках. Мотоциклистка в необычном наряде привлекла внимание горожан, которые и сняли ее на видео.