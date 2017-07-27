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ОБЩЕСТВО

Невероятно женственная байкерша разъезжает по дорогам Ростова

16:54 Четверг, 27.07.2017


На ростовских дорогах была замечена невероятно женственная байкерша. Девушка с длинной косой ехала на серьезном мотоцикле в красном миниатюрном платье и в сапожках на каблуках. Мотоциклистка в необычном наряде привлекла внимание горожан, которые и сняли ее на видео.

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