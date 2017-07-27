Невероятно женственная байкерша разъезжает по дорогам Ростова
На ростовских дорогах была замечена невероятно женственная байкерша. Девушка с длинной косой ехала на серьезном мотоцикле в красном миниатюрном платье и в сапожках на каблуках. Мотоциклистка в необычном наряде привлекла внимание горожан, которые и сняли ее на видео.
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