Незаконный причал в хуторе Казачий Ерик снесут

Причал для маломерных судов, а также спуск для посадки и высадки в хуторе Казачий Ерик снесут. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Ростовский областной суд удовлетворил иск надзорного органа. Гидротехническое сооружение без разрешительных документов в Азовском районе возвел один из местных жителей. При этом он изменил дно и берег реки. Теперь он не только демонтирует самовольные постройки, но и заплатит штраф.