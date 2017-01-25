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ПРОИСШЕСТВИЯ

Незаконный причал в хуторе Казачий Ерик снесут

10:12 Среда, 25.01.2017

Причал для маломерных судов, а также спуск для посадки и высадки в хуторе Казачий Ерик снесут. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Ростовский областной суд удовлетворил иск надзорного органа. Гидротехническое сооружение без разрешительных документов в Азовском районе возвел один из местных жителей. При этом он изменил дно и берег реки. Теперь он не только демонтирует самовольные постройки, но и заплатит штраф.

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