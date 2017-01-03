Незрячий музыкант из Таганрога победил в международном конкурсе ‘Питагросс’

Он покорил жюри виртуозным исполнением, занял первое место среди инструменталистов и был удостоен Гран-при фестиваля. Незрячий пианист из Таганрога Олег Прыхненко победил в международном конкурсе «Питагросс», который прошел в Праге. Чувственный экспромт ля бемоль мажор Шуберта покорил всех.

Сегодня у талантливого музыканта экзамен в Таганрогском музыкальном колледже. На репетиции самый главный слушатель и чуткий педагог — Светлана Тарасова. Наставник говорит, что у Олега отличная музыкальная память и абсолютный, даже гиперчувствительный слух. Но небольшие проблемы с осанкой.

«Пианист должен быть гибким, а плохо видящие люди — природа их заставляет быть очень напряженными, чтобы реагировать на стрессы, реагировать на предметы окружающие», — говорит преподаватель Таганрогского музыкального колледжа Светлана Тарасова.

В свои 16 лет он уже ни раз выступал перед большой публикой. Играл с президентским оркестром в Москве. Выступал с симфоническим оркестром Петербургской филармонии. Тогда Олег договорился с дирижером, что в финале даст ему знак — немного наклонится — чтобы музыканты вовремя вступили.

«С самого детства мама культурно развивала меня. Когда мы приходили в какие-то места, где находились клавишные инструменты и вообще инструменты в целом — то, что могло издавать звуки — меня это постоянно влекло», — говорит студент Таганрогского музыкального колледжа Олег Прыхненко.

Он различает предметы, но по сцене двигается скорее на ощупь. Опираясь на рояль, Олег приветствует экзаменаторов.

«Музыкой я занимаюсь весь день, потому что без этого не будет никакой продуктивности. Это смысл жизни, музыкой занимаюсь постоянно», — говорит студент Таганрогского музыкального колледжа Олег Прыхненко.

Скоро особенного музыканта ждет ещё одно международное выступление. Сейчас он готовится к Парамузыкальному фестивалю который пройдёт в Москве.