Новобранцы Донского спасцентра МЧС приняли военную присягу

Новобранцы Донского спасательного центра МЧС России приняли военную присягу. В течение месяца 50 ребят проходили курс молодого бойца. За это время они научились ходить строевым шагом и работать в команде. Молодых спасателей поздравили руководители Южного регионального центра МЧС России и главного регионального управления, ветераны службы, а также представители общественных организаций.