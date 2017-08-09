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ОБЩЕСТВО

Новобранцы Донского спасцентра МЧС приняли военную присягу

18:18 Среда, 09.08.2017

Новобранцы Донского спасательного центра МЧС России приняли военную присягу. В течение месяца 50 ребят проходили курс молодого бойца. За это время они научились ходить строевым шагом и работать в команде. Молодых спасателей поздравили руководители Южного регионального центра МЧС России и главного регионального управления, ветераны службы, а также представители общественных организаций.

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