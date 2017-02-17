Новочеркасский музей истории Донского казачества получил новое здание

Сегодня площадь старейшего музея на юге страны увеличилась на семь соток. Долгое время Новочеркасскому музею истории Донского казачества негде было хранить свои фонды. Теперь эта проблема решена.

Пожалуй, это тот редкий случай, когда музейщики радуются не старинным историческим находкам, а новому. Здание в самом центре города — на улице Ермака, 93 — сотрудники Новочеркасского музея истории Донского казачества ждали несколько лет. Фонд стал настолько большим, что потребовалось еще одно помещение.

«Музей имеет уникальную коллекцию музейных предметов — более 200 тысяч экспонатов, вся экспозиция которого рассказывает об истории донского казачества всех времен. По решению губернатора, в прошлом году было определено, что это здание передадут музею», — рассказывает министр культуры Ростовской области Александр Резванов.

Первыми стали экспозиции, посвященные истории службы казаков и художника-любителя Лазарева. Он эмигрировал в Америку, но всю жизнь рисовал историю казачества. Картины музею подарили казаки, живущие в США.

«Нам важно, открывая новое здание, подчеркнуть связь с казачьим зарубежьем. Тем более, что это здание принадлежало войску Донскому. Мы хотим показать, что намерены продолжать укреплять связи с казачьим зарубежьем», — говорит директор Новочеркасского музея истории Донского казачества Светлана Сединко.

В будущем здесь разместят открытое для посетителей фондохранилище. Но главная особенность нового здания — постоянных экспозиций здесь не будет, коллекции будут меняться. Так музей сможет показать больше своих экспонатов.