Новочеркасский пожарный каждый год зимой лепит снежные скульптуры
В Новочеркасске пожарный слепил из снега мультяшного Миньона, курицу и собаку. Снежные скульптуры появились рядом с пожарной частью, где он служит. После того, как фигуры затвердели, Сергей Шельпов раскрасил их гуашью. Теперь горожане останавливаются и охотно с ними фотографируются. Отметим, что новочеркасский пожарный уже несколько лет подряд лепит снеговиков. Самые большие его скульптуры — армейский джип в натуральную величину и танк размером с небольшой грузовик.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Можно было раскрашивать миньонов «По пионерски»