Новочеркасский пожарный каждый год зимой лепит снежные скульптуры

В Новочеркасске пожарный слепил из снега мультяшного Миньона, курицу и собаку. Снежные скульптуры появились рядом с пожарной частью, где он служит. После того, как фигуры затвердели, Сергей Шельпов раскрасил их гуашью. Теперь горожане останавливаются и охотно с ними фотографируются. Отметим, что новочеркасский пожарный уже несколько лет подряд лепит снеговиков. Самые большие его скульптуры — армейский джип в натуральную величину и танк размером с небольшой грузовик.