Новорожденного гуанако в ростовском зоопарке назвали Янушем

Неделю назад в ростовском зоопарке вновь выдалось беспокойное и радостное время — на свет появился маленький гуанако. Об этом пресс-служба зоосада сообщила сегодня. Малыша, как и всех животных, рожденных в 2017 году, назвали на последнюю букву алфавита. Януш первое время будет жить с мамой — пока полностью не окрепнет и не станет самостоятельным.

В пресс-службе ростовского зоопарка отмечают, что в этом году копытный отдел постиг настоящий бейби-бум: потомством обзавелись муфлоны, голубые бараны, дагестанские и кубанские туры, ослики, пони, гуанако. При этом практически все малыши — мальчики. За месяц до появления на свет Януша родился лань Янгул.