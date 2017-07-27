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ОБЩЕСТВО

Новорожденного гуанако в ростовском зоопарке назвали Янушем

12:59 Четверг, 27.07.2017

Неделю назад в ростовском зоопарке вновь выдалось беспокойное и радостное время — на свет появился маленький гуанако. Об этом пресс-служба зоосада сообщила сегодня. Малыша, как и всех животных, рожденных в 2017 году, назвали на последнюю букву алфавита. Януш первое время будет жить с мамой — пока полностью не окрепнет и не станет самостоятельным.

В пресс-службе ростовского зоопарка отмечают, что в этом году копытный отдел постиг настоящий бейби-бум: потомством обзавелись муфлоны, голубые бараны, дагестанские и кубанские туры, ослики, пони, гуанако. При этом практически все малыши — мальчики. За месяц до появления на свет Януша родился лань Янгул.

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