Новорожденного слоненка в зоопарке Ростова назвали Эколь

Сегодня сразу два знаменательных события в зоопарке Ростова-на-Дону. Во-первых, новорожденная слониха наконец обрела имя, которое выбрали голосованием жители города. А во-вторых, зоосад пополнился экзотариумом.

Сегодня в ростовском зоопарке сразу несколько любопытных событий. Торжественно открыли новое здание, которое называется «Экзотариум». Оно большое, но комфортное для пребывания теплолюбивых животных в зимний период.

Подробнее остановимся на другом событии — слоновых именинах. Сегодня маленькой слонихе — она родилась 18 января — дали имя, выбирали его всенародным голосованием. Правда зоопарк поставил одно условие: это имя должно было содержать слог «эко», поскольку слоненок родился в Год экологии. В итоге победил вариант Эколь. Отметим, что за этот вариант голосовал и директор Ростовского зоопарка.

«Именно за Эколь проголосовал. Мне очень понравилось имя. Нежное и красивое. Оно соответствует нашей прекрасной девочке», — прокомментировал директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин.

Остается добавить, что у этого имени будут и другие уменьшительно-ласкательные формы. Одно из них нам уже назвали, это будет имя Эко. Рождение слонов в неволе случай сам по себе уникальный, хотя бы потому что слонов в России содержат всего в трех зоопарках: московском, новосибирском и ростовском.

Так вот в зоопарке Ростова они лучше всего размножаются. За последние 10 лет у слонихи Синты родилось сразу два слоненка — обе девочки. Старшей сейчас шесть лет, и она с удовольствием ухаживает за младшей сестрой.

Новорожденный слоненок чувствует себя хорошо, и его поведение сейчас ничем не отличается от поведения обычного ребенка. Малышка находится на грудном вскармливании. Через шесть месяцев начнется введение прикорма. Есть много фруктов, игрушки — все как у детей, за исключением памперсов.