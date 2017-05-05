Новую библиотеку Ростова назовут в честь Николая Носова

Новую библиотеку в Ростове-на-Дону назовут в честь советского писателя, киносценариста, лауреата Сталинской премии Николая Носова. Она откроется в Пролетарском районе донской столицы.

Носов — автор многих детских книг. Приобрел широкую популярностью после выхода в свет трилогии «Незнайка». Первые рассказы Николая Носова были напечатаны в донском журнале «На подъеме» в 30-е годы.