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ОБЩЕСТВО

Новую библиотеку Ростова назовут в честь Николая Носова

7:23 Пятница, 05.05.2017

Новую библиотеку в Ростове-на-Дону назовут в честь советского писателя, киносценариста, лауреата Сталинской премии Николая Носова. Она откроется в Пролетарском районе донской столицы.

Носов — автор многих детских книг. Приобрел широкую популярностью после выхода в свет трилогии «Незнайка». Первые рассказы Николая Носова были напечатаны в донском журнале «На подъеме» в 30-е годы.

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