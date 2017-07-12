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ОБЩЕСТВО

Новые правила перевозки детей в автомобиле вступили в силу

15:16 Среда, 12.07.2017

Сегодня, 12 июля, в России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле. Теперь маленькие пассажиры от 7 до 12 лет могут ездить на заднем сидении без автокресла: нужно только пристегнуть детей ремнями безопасности. Во время поездок на переднем сидении использования автокресла по-прежнему необходимо. Также, по новым правилам, запрещено оставлять детей младше семи лет одних в машине. Нарушителям грозит штраф 500 рублей.

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