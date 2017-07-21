Новые трассы, ведущие к аэропорту Платов, помогут разгрузить центр Ростова

Ростовская область получит сразу две современных магистрали, которые будут вести в аэропорт Платов. В том, что они будут готовы к открытию новой авиагавани, сомнений нет — такой вывод сделал губернатор Василий Голубев. Накануне он посмотрел, как идут работы на этих объектах.

Эти 19 километров уже называют историческими. Совсем скоро они соединят новый аэропорт Платов, построенный в Аксайском районе, федеральную трассу М-4 и Ростов-на-Дону. На карте и по проекту это две магистрали. Первая — четырехполосная, протяженностью чуть менее 3 километров, проходит от трассы М-4 к аэропорту, а вторая — пока в основном двухполосная, длинной 16 километров — уже из аэропорта к Северному обходу Ростова-на-Дону. Готовность первой трассы — 95 процентов.

«Если говорить о втором участке протяженностью 16 км, готовность на разных участках от 60 до 70 процентов. Может быть, некоторые сложности возникали на путепроводах, но даже если есть некоторое отставание на некоторых участках номинальное, оно будет ликвидировано к середине сентября текущего года», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Новые автомагистрали по оценкам экспертов — объекты сложные, но их строительство ведут организации, которые уже хорошо себя зарекомендовали в регионе. Например, именно эти дорожники проложили трассу в обход поселка Тарасовское и новую скоростную магистраль Ростов-Азов.

«На этом участке 15,9 километров, 3 километра — дорога первой категории», — говорит генеральный директор АО «Донаэродорстрой» Сергей Зубанов.

Губернатор обращает внимание, что все развязки, мосты и путепроводы на 16-километровом участке из аэропорта в Ростов станут четрыехполосными, а магистраль пока рассчитана на две полосы движения. После завершения чемпионата мира по футболу четырехполосной планируют сделать всю дорогу из аэропорта к Северному обходу Ростова.

«Я думаю, они появятся примерно в 19 году, если иметь ввиду, что параллельно с этим должна быть построена развязка на трассе Таганрог-Ростов, на пересечении Северного обхода и дороги на Таганрог. Она разведет потоки в разные стороны и вот это все мы будем стремиться синхронизировать, чтобы в 19 году этот комплекс заработал в полном объеме», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Трасса строится не только для тех, кто будет следовать из аэропорта, но и для всех путешественников, которые захотят проехать, например, с севера области в спальные районы Ростова или Таганрог, минуя центр города. По проекту две новые магистрали должны быть сданы в ноябре, но на некоторых участках работы идут с опережением графика и не исключено, что весь этот сложный дорожный комплекс будет завершен уже в середине октября.