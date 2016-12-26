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ОБЩЕСТВО

Новый аквакомплекс открыли на базе ‘Кагальник’ Южного научного центра РАН

16:17 Понедельник, 26.12.2016

В Азовском районе на базе «Кагальник» Южного научного центра РАН открылся аквакомплекс для внедрения технологий совместного выращивания теплолюбивых видов рыб и растений аквапонным методом. Об этом сообщает управление по информационной политики правительства Ростовской области.

На новом объекте специалисты будут отрабатывать технологии выращивания нетрадиционных видов аквакультуры (судак, щука, пеленгас) в искусственных условиях. После завершения эксперимента эти технологии будут передаваться фермерским хозяйствам для внедрения.

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Новый аквакомплекс открыли на базе ‘Кагальник’ Южного научного центра РАН

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