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ОБЩЕСТВО

Новый аквакомплекс открыли на базе Южного научного центра РАН

12:30 Вторник, 27.12.2016

В Азовском районе начинают вместе выращивать растения и рыбу. Новый аквакомплекс открыли на базе Южного научного центра Российской академии наук. Перспективный метод называется аквапоникой. При такой технологии сельского хозяйства растениям не нужен грунт и удобрения, необходимыми веществами их снабжает вода, в которой живут рыбы. В комплексе планируют выращивать судаков, щук, пеленгасов, а также салат, петрушку, укроп, базилик и сладкий перец.

«Урожайность превосходит урожайность тепличных комплексов. Это позволяет сельхозтоваропроизводителю экономить как на минеральных удобрениях, так и на водоснабжении», — пояснил научный сотрудник ЮНЦ РАН Кирилл Сушко.

Новую технологию, которая сейчас еще проходит тестирование, со временем планируют сделать общедоступной. Инновационный опыт совместного выращивания рыбы и растений смогут использовать донские фермеры.

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