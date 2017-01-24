Новый аппарат Елатомского завода поможет победить лор-заболевания
Как помочь организму в период вирусных заболеваний? Ответ знают производители медицинского оборудования Елатомского завода. И «Алмаг», и «Фея», и «Мавит» лечат магнитными импульсами. Сегодня к ним на помощь спешит еще и «Унилор».
Новости для самой светлой части нашего организма — головы. В «Медтехнике Технос» открыта выставка-продажа, на которой представлена свежая разработка Елатомского приборного завода.
«А это новинка завода — аппарат «Унилор», который воздействует комплексно на такие заболевания как риниты, тонзилиты, гаймариты, фронтиты и многие другие лор-заболевания. Воздействует он сухим дозированным теплом, аппликаторы прикладываются к пазухам. Есть аппликатор, который лечит отиты. Есть также насадка, которая лечит магнитным полем и инфракрасным светом», — рассказывает представитель «Елатомского приборного завода» Наталья Степанова.
Это удобно в тех случаях, когда противопоказано тепло. «Унилор» не конкурирует с «Алмагом-01″, уверены специалисты.
«Они разного спектра действия. «Алмаг» воздействует бегущим импульсным магнитным полем и применяется для совершенно других заболеваний — артритов, артрозов, остеохондрозов и других заболеваний опорно-двигательного апппарата», — поясняет представитель «Елатомского приборного завода» Наталья Степанова.
И «Алмаг-01″, и «Унилор», и другие аппараты компании Елатомского приборного завода продаются в аптеках и магазинах медтехники Ростова и области.
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