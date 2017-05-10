Новый авиарейс свяжет Ростов-на-Дону, Махачкалу и Сочи

С 23 мая аэропорт Ростова-на-Дону откроет новые рейсы, которые свяжут Ростов-на-Дону, Махачкалу и Сочи. Перевозить пассажиров будет авиакомпания «ЮТэйр» на самолетах ATR 72-500.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта донской столицы, полеты в Сочи будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Ростова в 7 часов 25 минут. Время в пути — 1 час 45 минут. Авиасообщение с Махачкалой станет доступно три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет — в 21 час 20 минут, время в полете — 2 часа 10 минут.