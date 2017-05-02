Новый закон об ОСАГО вступил в полную силу. Теперь участникам аварии вместо выплат предложат провести ремонт. Список станций технического обслуживания состоит из тех, что заключили договоры со страховыми компаниями на предоставление услуг. Они должны находиться в пределах 50 км от ДТП, либо места проживания автовладельца. Право выбора остается за водителем. Свою станцию он также может предложить, гласит закон, но по согласованию со своей страховой компанией.

О таких мерах говорили давно, но в полную силу закон вступил 28 апреля. И вызвал много вопросов у водителей. Один из важнейших, так называемое, столкновение дат. Если в аварии задействованы участники, купившие полисы ОСАГО как до, так и после реформы.

«Если потерпевший обращается в рамках прямого возмещения, то соответственно возможность осуществления ремонта будет определяться по дате заключения договора потерпевшего. Если будет традиционный порядок урегулирования, то есть необходимо обращаться к страховщику причинителя вреда, то способ возмещения будет определяться по дате заключения договора причинителя вреда», — говорит директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.

За качество ремонта отвечает страховая компания. К ним необходимо обращаться с заявлением в случае недобросовестного ремонта. А если страховая нарушила условия по срокам или качеству более двух раз, то должна будет выплачивать компенсацию деньгами. Деньги после аварии теперь можно будет получить только в конкретных случаях, например, если машина не подлежит восстановлению, если потерпевший получил серьезные травмы или погиб, а также если сумма ремонта превышает 400 тысяч рублей.