Как всегда по пятницам, телезрителей «Россия 1″ ждет очередной выпуск «ВЕСТИ. Юг». Чем запомнится уходящая неделя? Смотрите сегодня, 27 января в 17 часов 20 минут на канале «Россия 1″ во всех регионах ЮФО.

Жители Ростовской области смогут увидеть повтор программы на канале «Россия 24″ в воскресенье в 19 часов 40 минут. Архив предыдущих выпусков тележурнала «ВЕСТИ. Юг» смотрите на нашем сайте.