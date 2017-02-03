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ОБЩЕСТВО

О главных событиях ЮФО за неделю расскажет тележурнал ‘ВЕСТИ. Юг’

9:00 Пятница, 03.02.2017

Как всегда по пятницам, телезрителей «Россия 1″ ждет очередной выпуск «ВЕСТИ. Юг». Чем запомнится уходящая неделя? Смотрите сегодня, 3 февраля в 17 часов 20 минут на канале «Россия 1″ во всех регионах ЮФО.

Жители Ростовской области смогут увидеть повтор программы на канале «Россия 24″ в воскресенье в 19 часов 40 минут. Архив предыдущих выпусков тележурнала «ВЕСТИ. Юг» смотрите на нашем сайте.

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