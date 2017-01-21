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ОБЩЕСТВО

О компенсации взносов за капремонт можно узнать по телефону ‘горячей линии’

10:51 Суббота, 21.01.2017

23 января в период времени с 14 до 16 часов в Минтруда Дона будет работать «горячая линия» по вопросам предоставления компенсации взносов за капитальный ремонт. Специалисты ведомства ответят на вопросы жителей региона по телефону: 234-00–99.

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