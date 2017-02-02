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ОБЩЕСТВО

О субсидиях на оплату жилья и ЖКУ в Ростове можно узнать по ‘горячей линии’

11:02 Четверг, 02.02.2017

Сегодня, 2 февраля, в министерстве труда и социального развития Ростовской области будет работать «горячая линия» по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, телефонные звони специалисты принимают с 14 до 16 часов. Телефон «горячей линии»: (863) 234-00-99.

Также в правительстве донского региона напомнили, что о мерах соцподдержки жителей Ростовской области можно узнать на официальном портале министерства труда и социального развития региона.

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О субсидиях на оплату жилья и ЖКУ в Ростове можно узнать по ‘горячей линии’

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