О субсидиях на оплату жилья и ЖКУ в Ростове можно узнать по ‘горячей линии’
Сегодня, 2 февраля, в министерстве труда и социального развития Ростовской области будет работать «горячая линия» по вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Как уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области, телефонные звони специалисты принимают с 14 до 16 часов. Телефон «горячей линии»: (863) 234-00-99.
Также в правительстве донского региона напомнили, что о мерах соцподдержки жителей Ростовской области можно узнать на официальном портале министерства труда и социального развития региона.
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